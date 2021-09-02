Еще 11 видов животных признали в России вероятно исчезнувшими

Согласно итогам последней инвентаризации Минприроды России, 11 видов животных в России считаются вероятно исчезнувшими. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В ведомстве объяснили, что еще 11 объектов живого мира отнесли к категории редкости 0, то есть их признали вероятно исчезнувшими. В список таких животных вошли красноногий ибис, чернобрюхий клухарь, тюлень-монах, кулан, овсянка Янковского и лошадь Пржевальского, популяция бассейна Черного моря атлантического осетра, аборигенная популяция балтийского осетра и другие.

По данным Минприроды, с территории России за последние 400 лет исчезли девять видов и подвидов животных, среди которых тур, морская корова и степной тарпан. Кроме того, в стране возрастает число животных и растений, занесенных в Красную книгу. Сейчас в этот список включены 443 вида животных и 676 видов растений.

Директор заповедного департамента Минприроды России Ирина Маканова считает, что в стране следует разработать эффективный механизм, который улучшил качество работы заповедников, нацпарков и заказников. Сейчас ведомство создает Стратегию развития системы ООПТ (Особо охраняемых природных территорий России) на период до 2030 года, который будет регулировать работу таких учреждений.