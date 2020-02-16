Россиянин сфотографировал редчайшего хищника в дикой природе

Житель Кош-Агачского района Алтая Алан Сурбашев встретил в дикой природе снежного барса, или ирбиса — одного из самых редких и малоизученных современных хищников, пишут «Новости Горного Алтая».

Россиянин увидел животное на территории Сайлюгемского национального парка и сумел сфотографировать его на свой телефон. Специалисты парка после изучения снимка подтвердили, что это мог быть ирбис.

Как отмечает издание, люди редко встречают снежных барсов, но на Алтае такое бывало не раз — например, ирбиса видела группа волонтеров во время экспедиции в 2018 году, а также житель Бийска, гулявший в горах в 2014-м. Обычно снежные барсы попадают в объективы фотоловушек, которых в России расставлено около 220 штук.

По данным на прошлый год, в Республике Алтай обитают 42-43 барса, включая 11 котят. Годом ранее численность ирбисов в регионе оценивалась в 35 особей.

Снежные барсы занесены в Красную книгу МСОП и Красную книгу России. Охота на них запрещена. В дикой природе, по подсчетам 2003 года, обитают не более семи тысяч животных этого вида, еще около двух тысяч содержатся и успешно размножаются в неволе, по большей части в Китае.

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