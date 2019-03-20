Снежный барс загрыз восьмилетнего мальчика

В Пакистане снежный барс загрыз восьмилетнего ребенка. Об этом сообщает информационный портал Menafn.

Мальчик по имени Суфиан (Sufiyan) из деревни Чанати, провинция Хайбер-Пахтунхва, играл во дворе дома в понедельник, 18 марта. Неожиданно на ребенка напал ирбис и утащил его. Тело мальчика нашли поздно вечером в овраге на окраине деревни.

После смерти ребенка жители деревни попросили власти внимательно отслеживать перемещение снежных барсов, леопардов и других хищников, чтобы обезопасить и людей, и самих животных, многие из которых занесены в Красную книгу.

Местный житель Сардар Мухаммад Икбаль (Sardar Muhammad Iqbal) предполагает, что из-за зимних сильных снегопадов ирбисы могли перебраться в деревню. Он пожаловался, что хищники разрушают имущество и представляют угрозу для людей и скота, и потребовал у властей установить камеры наружного наблюдения.

Снежный барс, или ирбис, водится в горах Центральной Азии. Животное очень редко нападает на человека. Вид находится под угрозой исчезновения — из-за меха на ирбисов продолжают охотиться браконьеры.

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