В России захотели открыть первый в мире центр реабилитации снежный барсов

В Красноярском крае на базе парка флоры и фауны «Роев ручей» решили построить реабилитационного центра для снежных барсов, «попавших в трудную ситуацию». Об этом сообщается на сайте зоопарка.

Центр реабилитации появится на отдаленной территории. Барсы там будут жить в условиях, максимально приближенных к их естественно среде обитания. Контактировать с человеком хищники будут мало. В зоопарке оставят только тех животных, которые не смогут выжить в дикой природе самостоятельно из-за травмы.

Построить центр решили после спасения самки снежного барса по кличке Аксу, которая поступила в «Роев ручей» с раной от капкана. Ей провели экстренную операцию. В дикой природе она выжить не сможет.

«Богатая научная и просветительская работа, которая может быть там проведена, объединит усилия зоопарков и природоохранных организаций не только России, но и всего мира. Конечной целью этой работы будет реинтродукция снежных барсов в их места обитания в дикой природе. Снежные барсы страдают, исчезают из-за деятельности человека, значит, мы должны сделать всё, чтобы их спасти», — отметил директор парка «Роев ручей» Андрей Горбань.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Экология», на который потратят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. Благодаря федеральному проекту «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» в России появится 11 специальных программ, которые позволят увеличить популяции редких видов животных, и 24 новые особо охраняемые природные территории общей площадью 5 миллионов гектаров.

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