Президентские тигры впервые за долгое время попали на видео

Несколько амурских тигров и тигрят в заказнике в Еврейской автономной области впервые за долгое время попали на видео. Запись размещена на сайте Центра «Амурский тигр».

Специалисты проверили фотоловушки в заказниках «Дичун» и «Журавлиный», охранной зоне заповедника «Бастак» и бассейне реки Помпеевка. В кадр попали детеныши тигрицы Светлой, однако президентский тигр Борис пропал из виду. При этом их старший сын Гром из первого выводка стал чаще попадать в кадр, отмечает Центр.

«У Светлой, что называется, тревожная пора — еще месяц-два и ее дети уже станут самостоятельными, и пойдут каждый по своему пути. Разумеется, мы достоверное не знаем, что в связи с этим чувствует тигрица-мать, но одно можно сказать точно: за тигрят ей не стыдно — упитанные, красивые, как говорится "кровь с молоком"», — отметил гендиректор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

По его словам, президентский тигр Борис мог не отметиться в фотоловушке, так как, возможно, сократил свой участок «в угоду молодым самцам-тиграм».

В настоящее время в ЕАО насчитывается около 20 особей, включая тигрят.

Пять ослабевших тигрят отловили в дальневосточной тайге в 2013 году. Тигры Борис и Светлая были выпущены в дикую природу в 2014 году после прохождения курса реабилитации в Амурской и Еврейской автономной областях. В выпуске Бориса участвовал президент России Владимир Путин. Через год Боря прошел 500 километров и встретился со Светлой в заказнике «Журавлиный». Тигры сразу образовали пару и вскоре стали родителями. В январе 2020 года у тигров появился уже второй выводок. Одного из детенышей Бориса назвали Гром, имя выбирали пользователи соцсетей.

Амурский тигр — редчайший вид, занесенный в Красную книгу. Чаще всего животное можно встретить на территории Приморского и Хабаровского краев России и в очень небольшом количестве — на территории Северо-Восточного Китая и Северной Кореи. В настоящее время в природе живут около 400 таких тигров.