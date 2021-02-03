В России застрелили откусившую мужчине голову амурскую тигрицу-людоеда

В Хабаровском крае застрелили амурскую тигрицу, которая откусила мужчине голову. Об этом сообщается на официальном сайте регионального Министерства природных ресурсов.

Хищницу убили в 200 метрах от метеостанции «Мопау» в Ванинском районе 31 января. Тигрицу загнали в ловушку, но даже тогда она попыталась напасть на сотрудника регионального Министерства природных ресурсов. На зверя велась охота с начала 2021 года.

Ночью 9 января четырехлетняя тигрица-людоед набросилась на охотника в верховьях реки Бута и отгрызла ему голову. В момент нападения мужчина находился в лагере один, без оружия. Обезглавленный труп со следами нападения тигра обнаружили на рассвете.

С разрешения Роспотребнадзора охотоведы отслеживали тигрицу больше трех с половиной недель. По данным охотоведов, это первое за долгое время легальное убийство краснокнижного хищника. Изначально специалисты планировали усыпить животное и изъять его из дикой природы.

Она проявляла определенный нездоровый интерес, она в буквальном смысле заглядывала в окно метеостанции и разбила там стекло. То есть зверь представлял реальную опасность для тех людей, которые находятся на метеостанции, но и для любых других, потому что вкус человеческой крови он уже, к сожалению, попробовал Андрей Стрельников первый замминистра природных ресурсов Хабаровского края

Специалисты утверждают, что амурские тигры нападают на людей в исключительных случаях: из-за голода, болезни, провокации со стороны человека и при защите детей, однако если хищник уже попробовал человечину, он становится людоедом. Отмечается, что на территории региона проживают около ста амурских тигров.

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