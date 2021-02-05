Тигр помог поймать браконьеров в российском регионе

В Пожарском районе Приморского края инспекторы Госохотнадзора задержали двух браконьеров. Специалисты прибыли на место после жалоб об амурском тигре, задравшем собаку, таким образом хищник косвенно помог поймать правонарушителей, сообщает официальный сайт правительства Приморья.

В районе села Верхний Перевал некоторое время работала оперативная группа по предотвращению конфликтных ситуаций между человеком и крупными хищниками. Инспекторы патрулировали территорию и наблюдали за тигром, который убил собаку.

В четверг, 4 февраля, специалисты заметили в лесу автомобиль, в котором лежали чехлы от огнестрельного оружия. Так как сезон охоты на копытных животных закончился еще в начале января, они поняли, что обнаружили браконьеров. Инспекторы пошли по следам и увидели двух местных жителей, которые разделывали тушу изюбря — подвид благородного оленя. Подозреваемые не смогли показать документы на свое оружие, и их задержали.

Начальник управления охраны объектов животного мира Алексей Суровый отметил, что задержанным грозит материальная и уголовная ответственность. «За каждую незаконно добытую особь оленя благородного государство предъявляет виновным иск в сумме от 210 тысяч рублей (за самца) до 350 тысяч (за самку)», — объяснил он. Если против браконьеров заведут уголовное дело, их ждет штраф до 500 тысяч рублей и лишение свободы до двух лет. Однако если будет доказан факт незаконной охоты группой лиц по предварительному сговору, наказание может быть еще серьезнее.

«Что же касается тигра, из-за которого "конфликтная" группа оказалась на этой территории, специалисты установили, что он ведет себя хорошо, держится на расстоянии около 10 километров от ближайшего населенного пункта в месте с высокой плотностью кабана и собаками больше не интересуется. Можно сказать, что этот тигр косвенно помог выявить факт незаконной охоты», — подытожил Суровый.