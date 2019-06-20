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Коза отомстила браконьерам за преследование носорога

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В Зимбабве два браконьера погибли, убегая от рейнджеров. Как сообщает радиостанция Nehanda Radio, их автомобиль врезался в козу.

Инцидент произошел в заповеднике Долина реки Буби, неподалеку от границы с ЮАР, в среду, 12 июня. Рейнджеры заповедника выследили четырех браконьеров, предположительно, охотившихся на носорогов, и бросились за ними в погоню, которая завершилась тем, что автомобиль преследуемых врезался в козу. Водитель потерял управление, автомобиль съехал с дороги и перевернулся.

Двое браконьеров погибли на месте из-за несовместимых с жизнью травм. Два их подельника выжили, им предъявили обвинения в охоте на редких животных и арестовали. Они предстанут перед судом 28 июня.

Обвинители заявили, что следы колес их автомобиля доказывают, что четверо мужчин преследовали носорога, пока не заметили рейнджеров. Они попытались уехать в деревню Жопембе и скрыться там. На месте аварии следователи обнаружили винтовку с оптическим прицелом.

В апреле сообщалось о слоне, насмерть затоптавшем браконьера в национальном парке Крюгера, ЮАР. Животное напало на мужчину на глазах его друзей.

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