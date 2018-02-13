Голодные львы оставили от браконьера только голову и потроха

В Южно-Африканской республике львы растерзали подозреваемого в браконьерстве мужчину. Об этом сообщило издание South China Morning Post.

Полиция рассказала, что 12 февраля недалеко от Национального парка Крюгера в кустах были найдены человеческие останки. Их обнаружили в заказнике в провинции Лимпопо, где за последние годы резко увеличилось число браконьеров.

«Судя по всему, жертва нелегально охотилась в заказнике, когда на нее напали львы и убили ее. Они съели практически все тело, оставили только голову и некоторые внутренности», — рассказал изданию пресс-секретарь полицейского отделения Лимпопо Муатсе Ньюпесайд (Moatshe Ngoepesaid).

Рядом с останками охотника обнаружили заряженное ружье. Полиция пытается установить личность погибшего.

Браконьеры в ЮАР часто охотятся на львов, так как их части тела активно используются в традиционной медицине африканцев. Также нередко их жертвами становятся носороги из-за огромного спроса на рог животного в азиатских странах.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!