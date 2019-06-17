Бесстрашный детеныш носорога попытался защитить мать от браконьеров

В Национальном парке Крюгера, ЮАР, детеныш носорога попытался защитить свою мать и пострадал от рук браконьеров. Об этом сообщает британское издание Daily Mirror.

38-летний Кевин Питерсен (Kevin Pietersen) рассказал историю носорога по кличке Артур (Arthur). Детеныш защищал свою мать от злоумышленников и получил серьезные травмы: его несколько раз ударили мачете и сильно повредили ноги и спину. Ему не удалось спасти мать — браконьеры убили ее ради рога.

По данным экспертов, в последнее время уровень смертей носорогов из-за браконьерства сильно вырос. Преступники убивают животных ради их рогов, которые высоко ценятся на черном рынке. Согласно статистике, каждый день от рук браконьеров гибнут три носорога. Если темп роста преступлений не снизится, носороги могут полностью исчезнуть к 2025 году.

«Рога носорога — самый дорогой товар у браконьеров. Юные сироты, такие как Артур, могут умереть от стресса, наблюдая, как их мать убивают», — отметил Питерсен.

В конце мая сообщалось, что на острове Калимантан скончался последний самец суматранского носорога, жившего в Малайзии. Животное с поврежденной ногой обнаружили на плантации масличных пальм в 2008 году. Ученые полагали, что оно пострадало из-за ловушки, которую поставили браконьеры.

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