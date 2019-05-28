Из жизни
 
Больше интересных новостей у нас во ВКонтакте
Последние новости
Зеленский отказался объявлять дефолт
Литва потребует пересмотреть итоги «Евровидения»
Егор Крид рассказал о закулисье «Холостяка»
У воды нашли новые загадочные свойства
«Спартак» решил судьбу провалившего сезон тренера
Раскрыта личность «россиянки» из видео с австрийскими политиками
Бывшая жена богатейшего человека в мире отказалась от половины состояния
Саакашвили рассказал о возвращении на Украину
«Газпром» посоветовал Камчатке экономить газ
Новости партнеров

Самый маленький носорог в мире отказался размножаться и умер

Перейти в «Мою Ленту»

На острове Калимантан скончался последний самец суматранского носорога, жившего в Малайзии. Об этом сообщает BBC News.

Животное с поврежденной ногой обнаружили на плантации масличных пальм в 2008 году. Ученые полагали, что оно пострадало из-за ловушки, которую поставили браконьеры. Носорогу дали кличку Там и поселили в заповеднике в штате Сабах.

Специалисты рассчитывали, что он станет первым участником программы по спасению суматранских носорогов, однако самец отказался спариваться с двумя самками, которых ему подыскали, и не оставил потомства.

Причиной смерти, предположительно, стал возраст: Таму было не менее 30 лет. В неволе суматранские носороги редко живут дольше. Самая старая представительница этого вида, содержавшаяся в зоопарке, умерла в возрасте 32 лет и восьми месяцев.

В прошлом суматранские носороги встречались в Индии, Бутане, Бангладеше, Мьянме, Лаосе, Таиланде, Малайзии, Индонезии и Китае. Браконьерство и вырубка лесов поставила вид на порог вымирания. Небольшая популяция, насчитывающая, по разным оценкам, от 30 до 100 особей, сохранилась только на острове Суматра. В Малайзии после смерти Тама остался только один суматранский носорог — самка по кличке Иман.

Суматранский носорог считается самым мелким представителем носороговых. Рост взрослой особи составляет примерно 120-140 сантиметров, а длина тела, покрытого негустыми волосами,— 2,5 метра. В 2012 году стало известно, что за полтора века в неволе родились только пять детенышей этих животных.

В 2016 году сообщалось, что международная группа ученых включила суматранских носорогов в список животных, которые в скором времени окончательно вымрут, если не будут приняты серьезные меры по их сохранению.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Last male Sumatran rhino in Malaysia dies
Ученые определили обреченные на вымирание виды животных
Малайзийские экологи вмешались в личную жизнь носорогов
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0227 мая

«Скучаю по гречке, пятиэтажкам и метро»

История россиянки о жизни в Ирландии
16:08Сегодня

Парикмахер побрил спину экстремально волосатого клиента

17:14Сегодня

Сотни детей провалились под сцену и попали на видео

14:23Сегодня

Отец спас ребенка от смерти в пасти агрессивной пумы

Из жизниПартнерский материал

Веселые картинки

Люди научились просыпаться во сне. Ученые нашли этому объяснение
13:25Сегодня

Бородатая женщина вышла замуж за бородатого мужчину

15:22Сегодня

Врач показала пугающие последствия от проглоченной батарейки

11:45Сегодня

Удирающий от полиции угонщик прыгнул с моста и разбился

Из жизни00:0526 мая

Живешь только дважды

Миллионер построил дом посреди моря, задумал улететь в космос и случайно развязал войну
07:24Сегодня

Прохожий поймал упавшего с пятого этажа ребенка

10:16Сегодня

Мужчина сходил на обед и стал мультимиллионером

12:37Сегодня

Румыны крали духи ради денег на поминки и остались на свободе

Россия
«Я бы очень хотел показать рокерскую козу или средний палец»
Россиянин потерял руки, но начал новую жизнь: как живет человек-киборг
«Циничный, двуличный, апатичный»
Почему «человек советский» продолжает жить среди россиян и заставляет их терпеть и страдать
«Ахмед считал ее низшим существом»
Россиянка ударила ножом избивавшего ее мужа. Теперь ее судят за умышленное убийство
Скандальные твиты российской студентки вынудили ее отца уволиться из больницы
Госдума одобрила ипотечные послабления для многодетных россиян
В РПЦ усомнились в здравом уме протестующих против строительства храма
Власти объяснили отсутствие дверей в туалетах в школе во время ЕГЭ
Все материалы
Мир
Сербская армия приведена в боевую готовность
Конфликт в Косове разгорается с новой силой: на улицах баррикады и стрельба
Посла Испании вызвали в МИД России
Раскрыта личность «россиянки» из видео с австрийскими политиками
Сирийская армия подготовилась к сражениям за Пальмиру
Задержанного в Косове россиянина отпустили
Президент Косова объяснил задержание россиянина
Российская авиация нанесла удар по боевикам в Идлибе
Все материалы
Бывший СССР
Антикоммунистический митинг в Литве, 1990«Ненавижу социалистический строй»
Литва полвека боролась с СССР. Ради независимости люди убивали себя на улицах
Незабытое старое
Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
Бунтующие эстонские зэки начали ходить за едой в магазин в знак протеста
Саакашвили рассказал о возвращении на Украину
Белоруссия решила изменить конституцию ради Европы
Уволенный «русский мэр» Риги избежал уголовного преследования
Порошенко станет спонсором радикалов
Все материалы
Экономика
Обман по-доброму
Как банки обещают россиянам выгодные вклады и наживаются на их жадности
Китаю понадобилось еще больше российского газа
«Газпром» посоветовал Камчатке экономить газ
Mercedes и Kia пожаловались в ФСБ на российские суды
В Европе появились новые деньги
Сторублевки изменятся
Бензин перестал приносить прибыль в России
Все материалы
Силовые структуры
«Могила на одного — а закапывать пришлось двоих»
Он создал одну из самых жестоких ОПГ 90-х. Его бандиты не щадили ни чужих, ни своих
«Голос говорит мне: возьми топор и убей»
В камерах «Белого лебедя» скрываются маньяки и убийцы. Это их последнее пристанище
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Исчезновение российской семьи обернулось делом об убийстве
Скрывшийся с места драки на лимузине сын российского мэра избежал тюрьмы
Сын генерала ФСБ пошел под суд за торговлю наркотиками
Майор полиции избил бывшего гаишника за заклеенные номера и попал на видео
Все материалы
Наука и техника
ПлутонРазмер — не главное
Почему Плутон больше никогда не станет планетой
Бездумный Макс
Киберфашисты пытаются захватить то, что осталось от Америки: RAGE 2
Google запретила устанавливать Android в смартфоны Huawei
Чем это грозит владельцам гаджетов и что будет с компанией
Российская «Стрела» не полетит из-за Украины
На британском поле нашли древний боевой артефакт
Раскрыт ущерб России из-за космических провалов
Крылатые ракеты России сделают гиперзвуковыми
Все материалы
Спорт
«У родителей нет денег? Ребенок не идет в хоккей»
Сколько стоит сделать из ребенка нового Овечкина
«Спартак» решил судьбу провалившего сезон тренера
Тренер «Милана» покинул клуб и отказался от зарплаты за два года
Мускулистая российская теннисистка впечатлила австралийских журналистов
Олимпийскую чемпионку озадачила критика спортсменов-депутатов
Стали известны соперники сборной России по хоккею на чемпионате мира-2020
Заглохла
Финны остановили «красную машину». Сборная России вновь осталась без золота ЧМ
Все материалы
Культура
«На нас делали бешеные деньги»
Как власть в СССР запрещала рок-музыку и зарабатывала на ней миллионы
Пон Чжун ХоБерегите паразитов
Кто и почему победил на Каннском фестивале
Свобода, равенство, зомби
От румынов до первертов: еще 10 отличных фильмов с Каннского фестиваля
Литва потребует пересмотреть итоги «Евровидения»
Егор Крид сравнил себя с Кобзоном и раскрыл причины ухода от Тимати
«Ленинград» выпустил клип про свадьбу Шнурова и опасное вождение
Американская рэперша подарила 10-месячной дочери украшения на 80 тысяч долларов
Все материалы
Интернет и СМИ
Умолкшее прошлое
На этой дороге вершилась история России. Фотограф показала ее неприглядную сторону
Джонни Депп«А так можно было?»
Маленькую уральскую газету «Копейский рабочий» читают звезды Голливуда. Как это произошло?
Победители шестого сезона детского «Голоса»Объявлен новый победитель шоу «Голос. Дети»
Дочь Алсу не приняла участие в спецвыпуске, а всем финалистам вручили по миллиону
Выяснились новые подробности о резне в редакции в Ставрополе
Владимир Соловьев назвал козлищами защитников сквера в Екатеринбурге
Преступник с лицом Джона Сноу наделал шума в сети
Разруха на месте съемок популярного реалити-шоу разозлила зрителей
Все материалы
Ценности
Ночной клуб «SkyBar» в Киеве«Зарплаты здесь низкие, многие хотят уехать»
Мечты о загранице, секс-туристы и назойливые бабушки: как развлекаются украинки
«Пьяный секс здесь приводит к серьезным отношениям»
Алкоголь, независимость и суровый характер: как развлекаются женщины на севере Европы
Христос на груди и крокодил на шее
Наряды кинозвезд на Каннском фестивале в деталях
Полупрозрачная пластиковая одежда стала трендом
Фанаты обругали модель за отсутствие целлюлита на теле
Названы самые распространенные ошибки в одежде мужчин и женщин
Невеста нашла способ «сохранить чистым» подол платья на свадьбе и была осмеяна
Все материалы
Путешествия
«Никто не хочет разбираться, что такое любовь»
Ловеласы, крыши и секретные бары: Франция, какой ее не увидят туристы
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
«Стреляй! Уйдет, сволочь!»
Как россиянин добрался до ЮАР, лишился последних вещей, но не отчаялся
Сердобольная стюардесса спасла ребенка пассажирки от смерти
SSJ-100 попросили перепроверить
Пилот посадил самый большой авиалайнер с разбитым стеклом и носом
Найдены самые дешевые российские курорты
Все материалы
Из жизни
«Скучаю по гречке, пятиэтажкам и метро»
История россиянки о жизни в Ирландии
Партнерский материал
Веселые картинки
Люди научились просыпаться во сне. Ученые нашли этому объяснение
Живешь только дважды
Миллионер построил дом посреди моря, задумал улететь в космос и случайно развязал войну
Парикмахер побрил спину экстремально волосатого клиента
Отец спас ребенка от смерти в пасти агрессивной пумы
Бородатая женщина вышла замуж за бородатого мужчину
Удирающий от полиции угонщик прыгнул с моста и разбился
Все материалы
Лучшие машины московского Oldscool Show
Посмотрите на самые интересные проекты российской кастом-культуры
Ретроверсии известных машин
Дизайнера не устраивают новые модели, и он переделывает их в «старые»
Художник из России пишет картины с автомобилями
Его работы заказывают Porsche и Mercedes-Benz
Ринг, бигфуты и дым
Лучшее автомобильное видео мая
Открыт прием заказов на новый Volvo S60
Ford предложил заменить людей курьеров роботами
У нового электрокара Honda не будет боковых зеркал
Все материалы
Дом
«Главное зло — соседи»
Хозяйка нескольких квартир — о самых странных и страшных жильцах
«Пол фанерный, на стене портрет Сталина»
Россияне переезжают из квартир на чердаки, в подвалы и гаражи. Почему это выгодно?
Логово врага
США объявили Huawei войну: как выглядит штаб-квартира компании изнутри
Молодые россияне бросились скупать жилье
Россиянам порекомендовали объединяться для покупки жилья
Дачи около Москвы стали дороже
Раскрыт минимальный срок накопления на квартиру в Москве
Все материалы