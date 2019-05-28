Самый маленький носорог в мире отказался размножаться и умер

На острове Калимантан скончался последний самец суматранского носорога, жившего в Малайзии. Об этом сообщает BBC News.

Животное с поврежденной ногой обнаружили на плантации масличных пальм в 2008 году. Ученые полагали, что оно пострадало из-за ловушки, которую поставили браконьеры. Носорогу дали кличку Там и поселили в заповеднике в штате Сабах.

Специалисты рассчитывали, что он станет первым участником программы по спасению суматранских носорогов, однако самец отказался спариваться с двумя самками, которых ему подыскали, и не оставил потомства.

Причиной смерти, предположительно, стал возраст: Таму было не менее 30 лет. В неволе суматранские носороги редко живут дольше. Самая старая представительница этого вида, содержавшаяся в зоопарке, умерла в возрасте 32 лет и восьми месяцев.

В прошлом суматранские носороги встречались в Индии, Бутане, Бангладеше, Мьянме, Лаосе, Таиланде, Малайзии, Индонезии и Китае. Браконьерство и вырубка лесов поставила вид на порог вымирания. Небольшая популяция, насчитывающая, по разным оценкам, от 30 до 100 особей, сохранилась только на острове Суматра. В Малайзии после смерти Тама остался только один суматранский носорог — самка по кличке Иман.

Суматранский носорог считается самым мелким представителем носороговых. Рост взрослой особи составляет примерно 120-140 сантиметров, а длина тела, покрытого негустыми волосами,— 2,5 метра. В 2012 году стало известно, что за полтора века в неволе родились только пять детенышей этих животных.

В 2016 году сообщалось, что международная группа ученых включила суматранских носорогов в список животных, которые в скором времени окончательно вымрут, если не будут приняты серьезные меры по их сохранению.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!