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Редкого носорога убили за один сантиметр рога

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В Южно-Африканской Республике браконьеры убили редкого носорога ради односантиметрового рога. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Инцидент произошел в заповеднике Крагга Камма в Восточно-Капской провинции на юго-востоке страны. Жертвой охотников стала двадцатилетняя самка южного белого носорога по кличке Белла. Сотрудники заповедника несколько месяцев назад обрезали ей рог, чтобы уберечь от нападения браконьеров, однако это не помогло спасти животное.

У Беллы было четыре детеныша. Самый младший из них по кличке Танк, по словам егерей, полдня оплакивал погибшую мать, а теперь пытается прибиться к другой самке носорога с детенышем.

«До сих пор не могу поверить и понять, как можно было убить животное за один сантиметр рога. Спасибо за поддержку, дорогие друзья, мы знаем, что вы так же опустошены, как и мы», — заявила владелица заповедника Айеша Кэнтор (Ayesha Cantor).

Белые носороги подвергаются многочисленным атакам браконьеров из-за суеверий о чудодейственной силе их рога, распространенной среди африканских народов.

В марте сообщалось о гибели последнего самца северного белого носорога. Перед тем как усыпить страдающее от старческих болезней животное, ученые собрали его генетический материал. Они надеются спасти вид, использовав технологию искусственного оплодотворения и пересадив оплодотворенную яйцеклетку в тело самки южного белого носорога.

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