Редчайший черный носорог родился в Чикаго

В зоопарке американского города Чикаго, штат Иллинойс, на свет появился восточный черный носорог. Об этом представители зоопарка написали в официальном Twitter-аккаунте. Этот вид находится на грани полного исчезновения.

13-летняя самка по кличке Капуки (Kapuki) родила здорового детеныша в понедельник, 20 мая. На фотографии, прикрепленной к публикации, новорожденный лежит на полу вольера недалеко от матери. На следующем снимке, опубликованном через несколько часов, теленок делает первые шаги.

— Lincoln Park Zoo (@lincolnparkzoo) 20 мая 2019, 18:15

В ночь на 21 мая сотрудники парка поделились с пользователями сети еще одной радостной новостью — новорожденный начал питаться материнским молоком. Смотрители за животными также отметили, что первые 48 часов после рождения детеныш активно формируется, поэтому он нуждается в дополнительном внимании.

— Lincoln Park Zoo (@lincolnparkzoo) 20 мая 2019, 21:00

Восточный черный носорог, также известный как восточноафриканский черный носорог, вошел в список животных, находящихся на грани полного исчезновения, из-за браконьерства на их рога. По данным Всемирного фонда дикой природы, популяция критически сократилась в 1970-1995 годах: с 70 тысяч до 2,4 тысячи особей.

Сотрудники заповедников и зоопарков, в том числе зоопарка города Чикаго, делают все возможное, чтобы сохранить вымирающий вид. Благодаря их усилиям за последние годы количество восточных черных носорогов выросло до 5 тысяч.

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