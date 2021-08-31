Российские школьники нашли 180-летнюю сосну

Школьники из Бурятии нашли 180-летнюю сосну и научились отличать породу деревьев по коре, хвое и шишкам в рамказ интерактивного занятия, которое для них провели сотрудники Усть-Баргузинского лесхоза. Об этом сообщает «Байкал Daily» со ссылкой на пресс-службу республиканского агентства лесного хозяйства.

На уроке лесники рассказали детям о лесных профессиях и показали, для чего и как используются такие инструменты, как мерная вилка, навигатор, высотомер. «Дети научились измерять диаметр и высоту дерева с помощью мерной вилки и высотомера. Дети очень умные, схватывают все на лету», — заявил инженер по охране и защите лесов Усть-Баргузинского лесхоза Сергей Седельников.

Школьница Вероника рассказала, что их также научили отличать породу деревьев по коре, хвое и шишкам. «Мы нашли сосну, которой 180 лет. Раньше я не видела таких больших деревьев», — восхитилась девочка.

Дети планируют использовать полученные знания для написания исследовательских работ и подготовки к научным конференциям.

Ранее стало известно, что Россия примет участие в чемпионате мира по обниманию деревьев, который пройдет в Финляндии. В связи с ограничениями из-за коронавируса очно поучаствовать в конкурсе россияне не смогут