Россия поучаствует в чемпионате мира по обниманию деревьев

Россия примет участие в чемпионате мира по обниманию деревьев, который пройдет в Финляндии. Об этом говорится на сайте конкурса.

В связи с ограничениями из-за коронавируса очно поучаствовать в конкурсе россияне не смогут — жителям других стран предлагается сделать фото или видео с обнятыми деревьями и прислать жюри материалы до 28 августа. Нужно будет указать координаты дерева и объяснить, почему выбор пал именно на это дерево. Кроме того, нужно будет выложить снимки в соцсети с хештегами конкурса.

На очном этапе для жителей Финляндии оцениваться будет как количество обнятых деревьев, так и креативность участников конкурса. Победители первого тура из других стран приглашаются для участия в очных соревнованиях в 2022 году.

В прошлом году россиянка победила в онлайн-соревнованиях по обниманию деревьев и выиграла недельный тур в Финляндию. В этом году, помимо жителей России, участвуют представители Испании, Швейцарии, США, Украины и других стран.