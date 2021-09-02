Россияне стали вице-чемпионами мира по обниманию деревьев

Россияне Ольга и Иван стали вице-чемпионами мира по обниманию деревьев. Об этом они сообщили «Ленте.ру».

«Мы с семьей участвовали в этом чемпионате и стали вице-чемпионами. И на следующий год уже в самой в Финляндии мы будем представлять Россию», — рассказала Ольга. По ее словам, первое место в конкурсе заняла жительница Казахстана.

В своем Instagram-аккаунте россияне рассказали об участии в чемпионате по обниманию деревьев. «Для участия в чемпионате мы выбрали необычное и потрясающее дерево. Это сосна с тремя стволами. Дерево находится в России, в Санкт-Петербурге, неподалеку от Финского залива. Ходят легенды, что это дерево волшебное и исполняет желания», — говорится в публикации.

Помимо жителей России в чемпионате в этом году участвовали представители Испании, Швейцарии, США, Украины и других стран. Очный этап конкурса пройдет в Финляндии в 2022 году.