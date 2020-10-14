Обнимающий дерево тигр принес россиянину всемирную славу

Российский фотограф Сергей Горшков стал победителем известного конкурса снимков дикой природы Wildlife Photographer of the Year и прославился на весь мир. Об этом сообщается на сайте Английского музея естественной истории, организовавшего состязание.

На фотографии, снятой на камеру Nikon Z7 с помощью системы фотоловушек с датчиками движения, изображена амурская тигрица, обнимающая ствол дерева. Горшков сделал кадр в заповеднике «Земля леопарда» в Приморье.

В конкурсе участвовало больше 49 тысяч фотографий. Победителя объявляла Кейт Миддлтон — герцогиня Кембриджская. Горшков стал первым фотографом из России, выигравшим в этом конкурсе.

Фотограф признался, что ему потребовалось 10 месяцев, чтобы запечатлеть амурского тигра. В России осталось всего около 500 особей этого вида. Согласно информации журналистов РИА Новостей, в объектив попала тигрица под номером T 41F — ученые опознали ее по рисунку полос на шкуре.

Председательница жюри Роз Кидман Кокс (Roz Kidman Cox) заявила, что фотография победителя не похожа ни на одну из других работ конкурса: «В великолепном цвете и текстурах запечатлено возвращение амурского тигра, символа российской дикой природы. Лучи низкого зимнего солнца подсвечивают древнюю пихту и шкуру огромной тигрицы, которая в экстазе сжимает ствол и вдыхает аромат тигра на смоле, оставляя свой след в качестве послания».

Сергей Горшков профессионально занялся фотографией после 30 лет. Он продал свой бизнес и начал снимать дикую природу России. Сейчас снимки россиянина публикуют в журнале National Geographic.