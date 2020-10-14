Из жизни
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Продажа «Тинькоффа» «Яндексу» оказалась под угрозой
Описана будущая структура Госсовета
Ведущая раскрыла старый роман с женатым политиком и попала в тюрьму
Хоккеист «Динамо» стал жертвой домашнего насилия
Россиянка сравнила отдых в Сочи и Турции во время пандемии
В российском регионе перестанут оказывать плановую медпомощь из-за коронавируса
Смертельная битва дукера с самым быстрым животным в мире попала на видео
Зеленскому ответили на решение привлечь IT-специалистов из Белоруссии
Подтверждено наличие длительного иммунитета после коронавируса
Появилась версия спецслужб Германии о причинах интоксикации Навального
Новости партнеров

Обнимающий дерево тигр принес россиянину всемирную славу

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Сергей Горшков / Wildlife Photographer of the Year

Российский фотограф Сергей Горшков стал победителем известного конкурса снимков дикой природы Wildlife Photographer of the Year и прославился на весь мир. Об этом сообщается на сайте Английского музея естественной истории, организовавшего состязание.

На фотографии, снятой на камеру Nikon Z7 с помощью системы фотоловушек с датчиками движения, изображена амурская тигрица, обнимающая ствол дерева. Горшков сделал кадр в заповеднике «Земля леопарда» в Приморье.

В конкурсе участвовало больше 49 тысяч фотографий. Победителя объявляла Кейт Миддлтон — герцогиня Кембриджская. Горшков стал первым фотографом из России, выигравшим в этом конкурсе.

Фотограф признался, что ему потребовалось 10 месяцев, чтобы запечатлеть амурского тигра. В России осталось всего около 500 особей этого вида. Согласно информации журналистов РИА Новостей, в объектив попала тигрица под номером T 41F — ученые опознали ее по рисунку полос на шкуре.

Председательница жюри Роз Кидман Кокс (Roz Kidman Cox) заявила, что фотография победителя не похожа ни на одну из других работ конкурса: «В великолепном цвете и текстурах запечатлено возвращение амурского тигра, символа российской дикой природы. Лучи низкого зимнего солнца подсвечивают древнюю пихту и шкуру огромной тигрицы, которая в экстазе сжимает ствол и вдыхает аромат тигра на смоле, оставляя свой след в качестве послания».

Сергей Горшков профессионально занялся фотографией после 30 лет. Он продал свой бизнес и начал снимать дикую природу России. Сейчас снимки россиянина публикуют в журнале National Geographic.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Запутавшаяся в леске мертвая черепаха принесла мужчине славу
Сын снял на камеру тучную мать-наркоманку и разбогател
Фотограф украл у россиянки снимок и победил с ним на международном конкурсе
Другие материалы рубрики
Из жизни00:02Сегодня
Грэм Энзор, владелец крупнейшей в Великобритании частной коллекции метеоритов

Деньги с неба

Как устроен опасный мир охотников за метеоритами и почему внеземные камни стоят миллионы
17:16Сегодня

Пролежавший 40 лет на полке подарок от дедушки оказался ценнейшей книгой

16:34Сегодня

Похищенный уличным артистом ребенок нашел семью после 11 лет разлуки

15:26Сегодня

Пятилетний мальчик гулял по деревне и обнаружил следы древнейших динозавров

Из жизни00:0412 октября

«Кто не боится работать, голодным здесь не останется»

История девушки, которая в погоне за мечтой переехала в США
14:44Сегодня

Меган Маркл сравнила соцсети с наркотиками и отказалась от них

14:01Сегодня

Голодные львы заживо съели гулявшую по саванне зебру и попали на видео

13:13Сегодня

Сексолог назвала три главных признака измены

Из жизни00:01 7 октября
Кендра Хэтчер и Рикардо Паниагуа

Одержимая страстью

Слежка, киллер и прокол: ревнивая девушка решила вернуть любимого и села в тюрьму до конца жизни
12:13Сегодня

Три подростка 30 минут боролись с трехметровой рыбой

19:14Сегодня

Смертельная битва дукера с самым быстрым животным в мире попала на видео

11:09Сегодня

Учитель отправил младшеклассникам порнографию вместо домашнего задания

Россия
Родственники убитых в Ингушетии боевиков потребовали выдать их тела
Онищенко оценил идею бесплатной выдачи рецептурных лекарств
«Россия никогда не спивалась»
Водка, мед и самогон: кто создал миф о пьяных русских
Медведев назвал неэффективным закрытие границ в борьбе с коронавирусом
«Берите столько, сколько сможете проглотить»
 
«Единая Россия» начала разработку народной программы к выборам в Госдуму
«Я вижу во сне, как горб исчезает»
От нестерпимой боли Соню спасет операция на позвоночнике. Нужна ваша помощь
Все материалы
Мир
Страны Евросоюза решили ввести санкции из-за ситуации с Навальным
Ушел по-корейски
Студенческие бунты, самоубийства и пытки: как южнокорейский диктатор пытался удержать власть
Тысячи армян вышли на митинги в нескольких городах США
Вице-повелитель мух
За спинами Трампа и Байдена идет еще одна предвыборная гонка. Почему она так важна для США?
На подлодке у берегов Великобритании начался пожар
URUMQI, CHINA - JULY 07: Chinese policemen push Uighur women who are protesting at a street on July 7, 2009 in Urumqi, the capital of Xinjiang Uighur autonomous region, China. Hundreds of Uighur people have taken to the streets protesting after their relatives were detained by authorities after Sunday's protest. Ethnic riots in the capital of the Muslim Xinjiang region on Sunday saw 156 people killed. Police officers, soldiers and firefighters were dispatched to contain the rioting with hundreds of people being detained. (Photo by Guang Niu/Getty Images)Геноцид против сил зла
Китайские мусульмане много лет исчезают в лагерях. Почему за них решили вступиться США?
ЕС назвал единственную легитимную власть в Киргизии
Все материалы
Бывший СССР
Зеленский заявил о невозможности поссорить Украину и Польшу
Карабахский тупик
Перемирие в Карабахе закончилось, едва начавшись. Почему переговоры оказались бесполезны?
Белорусские пенсионеры вышли на марш протеста
Армения и Азербайджан договорились о перемирии в Нагорном Карабахе
Стороны обменяются пленными, телами убитых и продолжат переговоры
МВД Белоруссии пригрозило протестующим боевым оружием
«Глуши мотор и беги!»
Карабах лежит в руинах. Люди скрываются в подвалах и учатся узнавать ракеты по их разрывам
Армия Карабаха показала уничтожение азербайджанского самолета
Все материалы
Экономика
Продажа «Тинькоффа» «Яндексу» оказалась под угрозой
«Уралвагонзавод» отреагировал на сообщение о ненужности своих вагонов
РЖД применят высокие экологические стандарты при строительстве в районе Байкала
На российского нефтяного магната завели новое дело
На базаре
Нобелевскую премию по экономике дали за умение торговаться. Почему это так важно?
Все материалы
Силовые структуры
В России начнется первый процесс о признании геноцидом преступлений нацистов
Суд отпустил из-под домашнего ареста главного акционера банка «Югра»
«Как зомби — шли и стреляли»
15 лет назад 250 боевиков Шамиля Басаева напали на Нальчик. Уличные бои шли в городе целые сутки
У Абызова обнаружили новые многомиллионные счета
Мужчина обстрелял автобус и убил трех человек в Нижегородской области
Нападавший скрылся в лесу с оружием
Росгвардия отчиталась об отсутствии претензий к нижегородскому стрелку
«Мое фото в кармане у каждого милиционера»
Ученик Усамы бен Ладена взрывал дома в России. Чтобы устранить его, понадобился секретный яд
Все материалы
Наука и техника
Бюджетный убийца
США испытали «истребитель шестого поколения». Чем это грозит России?
«Не жалею пот и кровь»
 
Все материалы
Спорт
«Это был гений»
Чемпион Олимпиады-80 был надеждой советского спорта. Почему он свел счеты с жизнью?
«Ему хочется крови? Мы ее пустим!»
Нурмагомедов и Гэтжи рассказали, что думают друг о друге и битве за чемпионский пояс
Звонок другу
Новая битва Моуринью против МЮ, испытания для «Сити» и «Ливерпуля» — главные интриги тура АПЛ
«Теперь английский футбол представлен в России полностью»
Руководитель спортивных проектов Rambler Group и Okko Спорт об успехах, трудностях и планах
Все материалы
Культура
Перечислены любимые занятия Ефремова в изоляторе
Падающего толкни
Отцы, дети и однополый брак: каким получился режиссерский дебют звезды «Властелина колец»
Умерла «девушка Бонда» Маргарет Нолан
Окей, поп
Тотальный контроль, принудительная проституция и одержимые фанаты: как устроена корейская попса
Рита Дакота пожаловалась на отсутствие секса в прошлом
«Я проснулся и увидел пятно крови рядом с подушкой»
Расизм, экстази и психопат-убийца: кто снял первый удачный хоррор про съемное жилье
Звезду «Интернов» срочно госпитализировали в Лондоне
Все материалы
Интернет и СМИ
Ведущая «Давай поженимся!» призвала россиянок жить по новым правилам
«Выбрать меня было самой большой ошибкой»
Звездная блогерша была заложницей серийного убийцы. Она стерпела насилие и смогла избежать смерти
Умер заразившийся коронавирусом издатель российской газеты
«За тобой наблюдают»
Изобретен механизм, который избавит интернет от зла. Как он работает?
Познер раскритиковал россиян за привычку «почитать барина»
«О господи, они объединили наготу и детей!»
Герои телешоу раздеваются и показывают детям гениталии. Почему россиян это злит и возмущает?
Доктор Мясников оценил угрозу заражения коронавирусом от домашних питомцев
Все материалы
Ценности
54-летняя Сальма Хайек вновь удивила фанатов снимком в купальнике и без макияжа
Татьяна Чапыгина«Если пить, то просто свалишься с подиума»
Как советская манекенщица блистала на подиумах и объездила полмира, но бросила карьеру ради любви
Самая красивая женщина в мире поделилась пляжными фото в бикини
Портрет Адольфа Фредрика«Вместе с ним ушла свобода»
Как съеденная на десерт булочка убила самого доброго короля Швеции
«Единственная красавица в семье Кардашьян» вышла на улицу в просвечивающем топе
Вассерману не снилось
Декольте Ирины Шейк, спущенные джинсы и жилет из 90-х: чем запомнились Недели моды Парижа и Милана
Рита Ора поделилась фото в пиджаке на голое тело и взволновала поклонников
Все материалы
Путешествия
Татьяна Устинова«Помню, как бежала, переступая через тела»
Струи пара, клубы дыма и подземный грохот. Что советская ученая отыскала на самом краю России
«Под водой она оставалась 12 минут»
Российская школьница погибла на турецком курорте. Почему от России скрывают детали трагедии
Далеко зашли
Соль в нос и мальчики на побегушках: как туристам удавалось путешествовать сотни лет назад?
«Атмосфера постсоветского хаоса»
Маршрутки, лаваш и ностальгия по СССР. Что ждет россиян в Армении?
Все материалы
Из жизни
Голые студентки сфотографировались с коровами
Грэм Энзор, владелец крупнейшей в Великобритании частной коллекции метеоритовДеньги с неба
Как устроен опасный мир охотников за метеоритами и почему внеземные камни стоят миллионы
Акула набросилась на отдыхающего и отгрызла ему кусок ноги
«Кто не боится работать, голодным здесь не останется»
История девушки, которая в погоне за мечтой переехала в США
Эксперт назвала способ очистить смартфон от коронавируса
Замуж любой ценой
Ураганы, забастовки и даже бедность не преграда для этих невест. Они хотят свадьбу и получают ее
Офицер украл эротические видео с телефона задержанного и остался без работы
Все материалы
Bentley представила «лёгкий» Flying Spur с мотором V8
Детройтские спринтеры: Кадиллаки, способные ехать 300 км/ч
Восемь автомобилей Cadillac, для которых скорость важнее роскоши
Названа цена нового Rolls-Royce Ghost в России
Великая и смертоносная гонка Tourist Trophy на острове Мэн
Что творится в головах у мотоциклистов, бросающих вызов дорожной трассе Mountain Course?
Водитель на Rolls-Royce Ghost протаранил Lamborghini Urus
Рекордные гиперкары Третьего рейха
Сверхскоростные довоенные Mercedes-Benz и Auto Union, обогнать которых не могли восемьдесят лет
Стало известно, когда стильный лифтбек JAC появится в России
Все материалы
Дом
Российская пенсионерка варила суп и устроила взрыв
Машина российского чиновника провалилась под землю
Набрали по мелочи
Россияне скупают микроквартиры. Почему это дешево и опасно
Россиянин сделал из водонапорной башни особняк и переехал туда
Как теперь жить
Дом-тюрьма, море зелени и реновация: лучшее жилье новой эпохи
Лидер группы «Чайф» предложил изолировать исторические здания
По второму кругу
Квартиры в России снова дешевеют. Где найти самые выгодные варианты?
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
«Есть школы, где туалет во дворе»
Бесконечные отчеты, принудиловка и идеология: что нужно изменить в российском образовании?
Без начала и конца
В России возрождают советскую мечту о скоростной железной дороге. Зачем она нужна?
A midwife uses a hornlike wooden device to listen to a fetus' heartbeat. (Photo by Peter Turnley/Corbis/VCG via Getty Images)«Люди вообще не решаются заводить детей»
Население России сокращается с каждым годом. Как стране преодолеть этот кризис?
Золотое кольцо
Дорога вокруг Москвы строится уже почти 20 лет и постоянно дорожает. Почему она так важна?
Все материалы