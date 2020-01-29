Запутавшаяся в леске мертвая черепаха принесла мужчине славу

Снимок запутавшейся в леске мертвой черепахи принес фотографу Шейну Гроссу (Shane Gross) славу на международном конкурсе подводной фотографии Ocean Art. Об этом сообщает новостной ресурс The Tribune.

Канадский инструктор по дайвингу Гросс запечатлел запутавшуюся в леске морскую черепаху в прибрежных водах Багамских островов в 2017 году. В тот момент, когда он делал фотографию, его девушка находилась рядом. «Она расплакалась, потому что черепаха запуталась и не могла всплыть на поверхность, — вспоминает фотограф. — В итоге по сути животное утонуло».

Канадец решил сфотографировать мертвую черепаху, чтобы привлечь внимание к проблемам загрязнения океана. Затем он убрал рыбацкую леску, чтобы уберечь других подводных обитателей. Снимок черепахи принес Гроссу первое место на международном конкурсе подводной фотографии.

«Такое происходит в океане ежедневно, но никто не хочет смотреть правде в глаза, — посетовал Гросс. — Я надеюсь, этот снимок подтолкнет людей заботливее относиться к своей планете».

В ноябре прошлого года сообщалось, что фотограф Пэт Мартин (Pat Martin) представил на ежегодном конкурсе портретов Taylor Wessing Photographic Portrait Prize снимки матери, страдавшей от наркозависимости, и выиграл 15 тысяч фунтов стерлингов (1,2 миллиона рублей). На первом кадре его мать сидит в плетеном кресле и держит в правой руке миниатюрную собаку породы чихуахуа.

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