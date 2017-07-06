На конкурсе снимков дикой природы определили фотографию года

На международном конкурсе фотографий дикой природы BigPicture Natural World Photograhy Competition объявили имена финалистов. Об этом сообщается на сайте состязания.

Обладателем гран-при в 2017 году стала немецкий фотограф Бритта Яшински (Britta Jaschinski). На ее снимке, который называется Confiscated («Конфисковано») запечатлены превращенные в мебель слоновьи стопы. Два пуфа были изъяты властями США при попытке перевозки через государственную границу.

— The Atlantic Photo (@TheAtlPhoto) 29 июня 2017, 20:41

Отмечается, что после изъятия стопы были отправлены на хранение в депозитарий в окрестностях города Денвер, штат Колорадо. Там собрано порядка 1,3 миллиона различных изделий, выполненных из представителей охраняемой фауны.

Работы фотографов, победивших в таких категориях, как «Подводная жизнь», «Искусство природы», «Пейзажи», «Аэрофотосъемка», «Птицы», «Человек и природа» и так далее представлены на сайте конкурса.

Идея проходящего ежегодно BigPicture Natural World Photograhy Competition заключается в привлечении внимания к красоте и проблемам дикой природы. Конкурс проводится Калифорнийской академией наук (California Academy of Sciences).