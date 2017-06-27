Врач из Петербурга сняла дочь на iPhone и победила в международном фотоконкурсе

Петербургский стоматолог Варвара Висленко заняла второе место в категории «Дети» на международном фотоконкурсе iPhone Photography Awards (IPPAWARDS) со снимком своей трехлетней дочери. Результаты конкурса представлены на сайте премии.

A post shared by 🔥Варя Висленко (@detkanegra) on Jun 26, 2017 at 7:44am PDT

У Висленко две девочки-близнеца. Одну из них она сфотографировала на iPhone 6s во время отдыха на Бали. В Instagram, где женщина регулярно публикует снимки своих детей, она написала, что это первый «громкий» приз в ее фотокарьере.

A post shared by 🔥Варя Висленко (@detkanegra) on May 27, 2017 at 7:06am PDT

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IPPAWARDS-2017 — десятая по счету премия, которая проводится среди любителей фотографировать на смартфон. В этом году победителем признан фотожурналист Себастьяно Томада из Нью-Йорка, сотрудничающий с The Sunday Times, Vanity Fair, The New Republic, Zeit, The Atlantic, Businessweek, GQ и Vogue. На конкурс он представил работу «Дети Кайяры» — снимок иракских детей на фоне разбомбленного и дымящегося города. Итоги IPPAWARDS-2017 подвели 26 июня.

Россияне уже становились победителями IPPAWARDS. В 2014 году работа Елены Гримайло была признана лучшей в категории «Пейзаж».