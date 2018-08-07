Фотограф украл у россиянки снимок и победил с ним на международном конкурсе

Фотограф из России под ником Licorne рассказала, что гражданин Кипра украл ее снимок и выиграл с ним престижный международный фотоконкурс. Об этом девушка написала на сайте Pikabu.

По словам Licorne, фотограф и телеведущий Адэм Каваз (Adem Kavaz) скачал сделанный ей снимок из банка стоковых изображений и слегка отретушировал его, наложив черно-белый фильтр. Затем мужчина заплатил 20 евро за участие в международном конкурсе Mersin Olba Fotoğraf Derneği, который проходил в Турции, и выставил фотографию под своим именем.

Как оказалось, этого было достаточно, чтобы выиграть конкурс.

«Прошла церемония награждения, призы раздали, выставка началась. А я тут, у себя в Сибири, на кухне, случайно решила погуглить... Обленились творческие люди вконец», — пожаловалась на несправедливость настоящий автор снимка. Она добавила, что Каваз похвастался победой на своей странице в Facebook, поблагодарив судей и организаторов за две награды и шесть номинаций. Позднее пост был удален.

Комментаторов Pikabu удивила ситуация с воровством фотографии. Они предложили девушке срочно сообщить о фальсификации организаторам конкурса. На это Licorne заявила, что сначала свяжется с юридическим отделом фотобанка, а уже затем будет общаться с организаторами.

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