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Китаец выследил вора через украденную камеру и наказал

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Житель Китая украл камеру видеонаблюдения из офисного здания и установил ее в своей спальне, однако у бывшего владельца остался к ней доступ. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на местное издание Dazhongwang.

Судя по всему, мужчина забыл изменить IP-адрес устройства, поэтому жертва могла видеть все, что происходит в доме злоумышленника. Пострадавший в течение двух недель наблюдал за повседневной деятельностью вора, его жены и детей.

Первоначальный владелец камеры не уточнил, почему он так долго не сообщал о краже в полицию. Однако сразу после его обращения местные правоохранительные органы отследили и задержали предполагаемого преступника.

Вор рассказал полицейским, что использовал камеру в качестве монитора безопасности для своего новорожденного ребенка.

Ранее хакеры взломали детскую видеоняню, чтобы подглядывать за интимной жизнью родителей новорожденного. Мать ребенка случайно увидела, как камера повернулась в сторону ее кровати, хотя устройством в тот момент никто не управлял.

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