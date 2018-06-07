Мошенники завладели камерами наивных пользователей и начали снимать хоум-видео

Десятки австралийцев стали жертвами мошенников, замаскировавшихся под службу поддержки клиентов популярного сервиса и завладевших веб-камерами пользователей, пишет ABC Australia.

Злоумышленники обманным путем заманили жертв на ресурс, стилизованный под страницу поддержки пользователей Adobe Flash. Один из пострадавших рассказал, что набрел на страницу Support for Adobe Australia, когда искал советы по самостоятельной установке программного обеспечения. Он позвонил по бесплатному номеру, указанному на сайте, где ему заявили, что на его компьютере обнаружена вредоносная программа и посоветовали установить нейтрализующее ее программное обеспечение.

Однако рекомендуемая программа и оказалась вредоносной. Она позволила мошенникам удаленно управлять веб-камерой скачавших ее абонентов. В результате злоумышленники начали записывать видео из их жизни и загружать на YouTube.

На видео попадало происходящее в спальнях, гостиных, кабинетах и кухнях. На одном из них резвились дети, на другом — мужчина без рубашки сидел за компьютером. ABC связалась с некоторыми из попавших на видео. Они признались, что были шокированы, узнав, что ролики с ними публиковались в сети.

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