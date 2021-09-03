В Сочи начался осенний сезон наблюдения за птицами

На курорте Красная Поляна в Сочи начался сезон наблюдения за осенней миграцией птиц. Об этом редакции «Ленты.ру» сообщила пресс-служба горного комплекса.

Отмечается, что с высокогорных панорамных смотровых площадок посетители курорта могут увидеть миграцию птиц, которые улетают через Кавказский хребет на зимовку в страны Азии Центральной и Южной Африки.

Так, самой популярной локацией для наблюдения является Поляна 2200, которая оборудована бесплатными биноклями. Также посетителям будет удобно следить за животными из беседки на экотропе «Альпийские луга» и с панорамы над водопадом Медвежьим, расположенной над поляной рододендронов в горной долине Цирк-2.

Гости курорта смогут наблюдать за перелетными птицами до конца октября. В настоящее время идет пролет таких хищных птиц как канюки, осоеды и другие виды орлов и ястребов. Для большего удобства орнитологи рекомендуют взять с собой в горы бинокль и вооружиться терпением.

Помимо прочего, курорт предлагает туристам прогуляться по оборудованным экотропам общей протяженностью 50 километров, которые раскинулись в четырех высотных поясах.

Ранее в сентябре директор амурского филиала WWF России Петр Осипов заявил о том, что амурский тигр и дальневосточный леопард практически спасены от угрозы полного исчезновения. По данным эксперта, организация насчитывает от 540 до 580 особей амурского тигра, тем не менее сейчас стоит задача провести сплошной учет, чтобы выяснить точное число животных.