Амурского тигра и дальневосточного леопарда практически спасли от вымирания

Амурский тигр и дальневосточный леопард практически спасены от угрозы полного исчезновения. Об этом рассказал директор амурского филиала WWF России Петр Осипов в рамках Восточного экономического форума, передает РИА Новости.

По данным Осипова, WWF насчитывает от 540 до 580 особей амурского тигра, однако сейчас стоит задача провести сплошной учет, чтобы выяснить точное число животных.

«Также от опасной черты отошёл ещё один редкий вид хищников, это ещё одна большая кошка — дальневосточный леопард. Но расслабляться еще рано», — сказал он, отметив, что весь ареал обитания этого вида включен в территорию нацпарка «Земля леопарда».

Ранее работник Сихотэ-Алинского заповедника в Приморском крае встретил тигра, которого ранее не видели на этой территории. Его окрас отличался от вида местных кошек. Животное также продемонстрировало умение избегать людей, что является нормой для амурского тигра.