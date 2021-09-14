Раскрыта программа сап-фестиваля в Анапе

17 сентябре на центральном пляже Анапы пройдет сап-фестиваль. Детали программы раскрыла Федерация Сап Серфинга в своем Instagram-аккаунте.

В рамках Anapa Sup Fest состоится несколько полуторачасовых заплывов — они начнутся в 13:00 и 17:00 по местному времени. Принять участие в фестивале смогут все желающие.

Кроме того, для отдыхающих на пляже оборудуют фотозоны, точки питания и танцплощадку с диджеем. Как добавили в пресс-службе администрации Анапы, в 16:00 покажут шоу флайбордистов, а на закате в лаунж-зоне пройдет вечерний кинопоказ.

Ранее в сентябре в Анапе открыли пивное производство. На нем будут разливать фильтрованный и нефильтрованный светлый лагер, темный лагер и вайцен. По словам технологов, современное оборудование позволяет производить до 576 тысяч литров напитка в год.