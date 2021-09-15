Российская социальная сеть запустила интерактивную карту заповедников страны

Российская социальная сеть «Одноклассники» создала интерактивную карту десяти заповедных территорий страны. Об этом редакции «Ленты.ру» сообщили в пресс-службе сайта.

Отмечается, что идея была воплощена совместно с маркетинговым агентством «Лес» — разработчики проекта создали интерактивную карту десяти национальных и природных парков России. Так, с помощью этой схемы пользователи «Одноклассников» могут ознакомиться с подробной информацией о заповедных местах и «вживую» увидеть их красоты с разных ракурсов.

На карте можно найти «Куршскую косу» — самую длинную песчаную пересыпь в мире, природный парк «Вулканы Камчатки» — четыре завораживающих вулкана полуострова, а также национальные парки «Таганай», «Кенозерский» и «Земля леопарда» и многие другие.

Кроме того, пользователи сети могут установить в своих личных профилях 3D-обложки с изображением заповедников, отправлять друг другу стикеры из специального набора с редкими растениями природных территорий, например, рябчика камчатского из природного парка «Вулканы Камчатки», фиалку из Куршской косы, или ятрышник обезьяний из Дагестанского заповедника.

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