Приморский астрофотограф рассказал о впечатлившем NASA снимке

Астрофотограф из Приморья сделал снимок космоса, который впечатлил NASA. На фоне звездного неба он запечатлел гигантскую сосну. Антон Комлев рассказал «Комсомольской правде», как и где создавался звездный пейзаж.

В начале сентября на сайте APOD (Astronomy Picture of the Day), который поддерживает NASA, появилась фотография россиянина. На снимке видна звезда созвездия Орла — Альтаир. По миниатюрным желтым точкам видна траектория полета светлячков, хотя сначала кажется, что это фонари. Астрофотограф в одном снимке запечатлел также зеленое свечение атмосферы. Как отметил Комлев, он совершенно неожиданно поймал удачу.

По его словам, он долго планировал данный снимок, заметив «выразительное» дерево. «Я снимал, не доезжая кордона в Лазовский заповедник, около Кислого ключа, так называется минеральный источник около реки Милоградовка», — отметил россиянин.

Он также заявил, что сайт APOD знает с 2019 года. В первый раз он отправлял другую фотографию — там был остров Аскольд с лестницей, похожей при свете звезд на лабиринт. Помимо этого, снимок походил на глаз дракона, чем и привлекал внимание.

В заключение житель Приморья пояснил, что APOD помогает продвигать в массы науку о космосе. На сайте ежедневно публикуются снимки с телескопа Hubble, разных марсоходов и станций. Кроме того, каждый любитель астрофотографии может без проблем поделиться своими работами на платформе.