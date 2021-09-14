Первый Балтийский форум по нейронаукам стартовал в Калининграде

Ученые из шести стран участвуют в первом Балтийском форуме по нейронаукам в Калининграде

В Калининграде 13 сентября стартовал первый Балтийский форум по нейронаукам и искусственному интеллекту. В мероприятии принимают участие ученые из России, США, Великобритании, Италии, Испании и Израиля, уточняет ТАСС.

«Балтийский форум: нейронаука, искусственный интеллект и сложные системы» (BF-NAICS 2021) проводится на территории Балтийского федерального университета (БФУ) им. Иммануила Канта. В рамках двухдневного мероприятия запланированы три тематические конференции и мини-симпозиумы. Все эти площадки позволяют экспертам в разных областях обмениваться опытом, своими научными и техническими идеями.

Организаторы также привлекли и молодых исследователей — им предлагается поучаствовать в конкурсе проектов и побороться за финансовую поддержку индустриального партнера БФУ имени И. Канта — группы компаний «Содружество».

Представители учебного заведения указали, что в мероприятии в очном и дистанционном формате участвуют 170 экспертов. По их словам, БФУ готовится реализовать новую программу развития, охватывающую период до 2030 года. «Один из стратегических проектов связан с нейронауками. Балтийский форум станет новой ступенью для углубленного взаимодействия научных направлений. Важно, что на одной площадке собрались ведущие специалисты из разных научных областей - биологи, математики, физики, представители IT-технологий, философы», — заявил ректор БФУ Александр Федоров, добавив, что такое количество экспертов в разных областях создает условия для более глобального диалога в ходе междисциплинарных обсуждений, а это, в свою очередь, может спровоцировать возникновение новых научных задач и открытий на стыке областей.