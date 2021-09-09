В Калининградской области немецкий маяк XIX века превратят в музей

В Калининградской области Музей Мирового океана восстановит старинный немецкий маяк XIX века и превратит его в музейное пространство. Это следует из документов, размещенных на официальном сайте госзакупок.

Отмечается, что здание необходимо сохранить максимально приближенным к первоначальному облику. На верхней площадке башни установят акустическую систему и освещение.

В проект реставрации также вошел дом смотрителя — в нем планируется восстановить лестницу, мансарду и первый этаж, где появятся конференц-зона, кафе, сувенирный магазин и административные помещения.

На прилегающей к маяку территории разместят Историко-культурный центр — на экспозиции расскажут о гидрографической службе, средствах судоходства, навигации и рыболовстве, а также покажут предметы быта моряков.

Маяк Риндерорта, расположенный на берегу Куршского залива, начал работать в 1868 году — изначально он представлял собой 12-метровую деревянную штангу с керосиновым фонарем и линзой. В 1908 году на его месте построили кирпичную башню с медной крышей и винтовой каменной лестницей.

Ранее в сентябре студентка из Калининграда самостоятельно отреставрировала старинные немецкие скамейки за свой счет — россиянка покрыла их разноцветной мозаикой. Помимо лавочек, девушка планирует превратить в арт-объекты ямы на пешеходных переходах.