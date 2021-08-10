В Калининграде отремонтируют здание бывшего еврейского приюта, вплотную примыкающего к синагоге. Об этом сообщает STMEGI.

Сооружение, в котором раньше размещался не только сиротский приют, но и жилье для служителей синагоги, считается единственным сохранившимся строением, связанным с довоенной еврейской историей города. В настоящее время оно является жилым, благодаря чему региональный Фонд капитального ремонта может направить средства на воссоздание его исторического облика.

Здание было построено в 1904 году и спроектировано архитектором Фридрихом Хайтманном. До 1942 года там работала еврейская школа, а затем строение было передано гестапо. Во время бомбардировок английской авиацией и штурма Кенигсберга Красной армией дом уцелел, однако двухэтажная мансарда и элементы фасадного декора были разрушены.

В региональном Фонде капитального ремонта заявили, что дом на Октябрьской улице отремонтируют до 2022 года. Там пообещали сохранить исторический облик бывшего приюта и обеспечить его конструктивную безопасность и надежность.