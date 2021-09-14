В Башкирии создали рисующую картины нейросеть

В Башкирии российские разработчики создали нейросеть, которая рисует картины к стихам народных башкирских поэтов. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash Batash.

Уфимский проект «Нейробашкорт» представил инструменты разработки искусственного интеллекта, которые способны формировать картинку на основе текста. Так, нейросеть рисует иллюстрации к стихам народных башкирских поэтов — Мустая Каримова и Салавата Юлаева.

«Интересно использовать такие штуки на благо художественной культуры. Вот лучший эксперимент, который можно было бы построить в связи с башкирской культурой, — это, конечно же, взять для таких иллюстраций тексты Мустая Каримова, народного башкирского поэта», — отметил технический директор проекта Борис Орехов.

Помимо прочего, искусственный интеллект умеет писать стихи, сочинять музыку, рисовать пейзажи и портреты.

Ранее в сентябре сообщалось о старте первого Балтийского форума по нейронаукам в Калининграде. В рамках двухдневного мероприятия запланированы три тематические конференции и мини-симпозиумы. Все эти площадки позволяют экспертам в разных областях обмениваться опытом, своими научными и техническими идеями.