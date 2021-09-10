В Башкирии отметят День национального костюма

10 сентября в Башкортостане отмечается День национального костюма. Об этом пишет информационное агентство «Башинформ».

Отмечается, что праздник проводится в республике два раза в год — в третью пятницу апреля и вторую пятницу сентября. Так, программы праздничных мероприятий запланированы во многих историко-культурных центрах Башкирии — будут проводиться мастер-классы по изготовлению женских украшений, башкирских нагрудников, по кройке и шитью традиционного башкирского женского платья и тамбурной вышивке.

Кроме того, 10 сентября в школах республики проведут единые уроки, посвященные национальным костюмам народов Башкортостана.

День национального костюма отмечают ежегодно целью сохранения и развития культуры народов Республики Башкортостан.

Ранее в сентябре власти Башкортостана захотели к 2024 году реконструировать здание башкирского государственного театра кукол. Так, на проведение работ будет выделено 778,5 миллионов рублей, а завершить реконструкцию надеются к 450-летию Уфы.

