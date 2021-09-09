В Екатеринбурге пройдут Дни башкирской культуры

В Екатеринбурге 10 и 11 сентября пройдут Дни башкирской культуры. Об этом сообщил департамент информационной политики Свердловской области, передает ЕАН.

Открытие мероприятия состоится 10 сентября в 10:00 в Уральском государственном экономическом университете. Оно будет посвящено Году башкирской истории. Участие в мероприятии примут представители министерства образования и науки Республики Башкортостан.

На церемонии выступит башкирский народный театральный коллектив «Ядкар», после чего состоится круглый стол, посвященный проблемам сохранения национальной самобытности башкир, проживающих вне республики.

Во время Дней башкирской культуры также будут проводиться мастер-классы по хореографии, вокалу и кураю (башкирская и татарская продольная открытая флейта), и программа детского литературно-художественного журнала «Акбузат».

11 сентября пройдет церемония закрытия Дней башкирской культуры и просвещения, а также концертная программа эстрадно-фольклорной группа «Далан» Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова Республики Башкортостан.