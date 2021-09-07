Фестиваль «Дни Алтайского Сыра» отметит 14-летие в онлайн-формате. Об этом сообщает The DairyNews.

Отмечается, что мероприятие обновило свой фирменный стиль и логотип, который теперь представляет из себя кружок из сырных кусочков. Организаторы поясняют, что картинка означает единство региональных производителей и многообразие сортов алтайского сыра.

До 25 сентября в аккаунте фестиваля пройдет большой интерактивный проект с ведущими сыроделами Алтайского края, известными шеф-поварами и блогерами города. Подписчикам расскажут о главных производителях сыра и культуре сыроделия, покажут процесс производства, поделятся рецептами с сыром.

10 сентября для участников мероприятия в Барнауле установят фотозону, а 15 организуют экскурсию на сырзавод компании «Киприно». Кроме того, для гостей приготовили кулинарные мастер-классы, арт-вечеринки, винные ужины с дегустацией сыра и розыгрыш. В связи с пандемией попасть на все мероприятия можно будешь лишь после предварительной записи в аккаунте мероприятия.