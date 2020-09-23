Власти Подмосковья анонсировали всероссийский сырный фестиваль

Более 150 видов сыра представят производители на всероссийском фестивале, который пройдет в Щелкове с 25 по 27 сентября, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин. Его цитирует РИАМО в среду, 23 сентября.

«В течение трех дней 35 сыроваров из Московской, Ярославской, Костромской, Тверской, Калужской, Владимирской, Тамбовской областей, Алтайского края, Республики Адыгея представят более 150 видов сыра», - сказал Разин.

По его словам, в фестивале примут участие лучшие сыровары России, крестьянские фермерские хозяйства и предприятия агропромышленного комплекса.

Также на ярмарке будет представлен большой ассортимент фермерских продуктов, варенья, солений, меда, колбас, добавил он.

Гостей мероприятия ждут концерты, мастер-классы и дегустации. Фермеры расскажут о начале своих стартапов, поделятся опытом и рецептами. В детском городке будут работать аттракционы, пройдут анимационные шоу, мастер-классы, игры и конкурсы.