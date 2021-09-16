Енот за 60 дней объехал всю Россию и остался во Владивостоке

Енот по кличке Витя за 60 дней объехал всю Россию и остался жить во Владивостоке. Об этом сообщается в Telegram-канале Amur Mash.

Енот начал путешествовать по России с Олесей и Евгением из Челябинска. Сначала его брали только в короткие поездки, а потом он начал ездить и на более дальние расстояния. Первое путешествие Вити состоялось в два месяца. Вместе со своими хозяевами он объездил 35 регионов, конечным пунктом стал Владивосток.

«Нам очень понравилась природа Владивостока. Когда мы уже подъезжали, были в восторге: заливы слева, заливы справа, бухты, море. То есть все, о чем мы мечтали, все здесь есть», — рассказала Олеся, хозяйка енота. По ее словам, Вите нравится ездить с ней и Евгением в машине. Он считает автомобиль своим домом и везде ездит со своими хозяевами.

Ранее стало известно о таксе сап-серфере по кличке Мускат, которая объездила 15 островов на Дальнем Востоке и отметила свой восьмой день рождения на море. Хозяйка Муската Алена Саитова начала осваивать сап шесть лет назад. В свои путешествия она брала собаку. Сначала пес слетал с доски, но со временем научился даже бегать по ней, и теперь выполняет функции охранника и штурмана.