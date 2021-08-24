Россиянам назвали способ отдохнуть на море в сентябре за 20 тысяч рублей

В АТОР заявили, что дешевле всего отпуск в начале осени обойдется в Анапе

Эксперты туристической отрасли назвали россиянам способ отдохнуть на море за 20 тысяч рублей в начале сентября. Список самых бюджетных направлений для путешествий представлен на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, по данным аналитиков, дешевле всего отпуск в это время года обойдется в Анапе. Тур на 10 ночей с перелетом на двоих можно приобрести за 21,5 тысячи рублей.

Далее следует ряд других прибрежных российских направлений. Например, Сочи, где отдых с 10-дневным размещением будет стоить 26,5 тысячи рублей, или Абхазия — 26,9 тысячи рублей за тур на двоих с авиаперелетом.

Кроме того, в список бюджетных вариантов для отпуска в сентябре вошли курорты Крыма и Турции. При этом, как отметили специалисты, стоимость отдыха в Анапе с вылетами в начале сентября понизилась на 40 процентов по сравнению с ценами на такие же туры с вылетами во второй половине августа, на туры в Крым — на 41 процент, а в Абхазию — на 45 процентов.

Ранее в августе россиянам назвали способ вернуть деньги за путевки на Черное море. По словам главы комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России (АТОР) Ильи Уманского, если на курорте зафиксирована чрезвычайная ситуация, то отказаться от тура можно даже за день-два до заезда без штрафов со стороны операторов или отельеров.

