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Россиянам назвали способ вернуть деньги за путевки на Черное море

В АТОР рассказали о возможности отказаться от путевок на Черное море без штрафов
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Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Глава комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России (АТОР) Илья Уманский назвал путешественникам, потратившимся на отпуск на курортах Черного моря, способ вернуть деньги за отмененные поездки. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, если на курорте зафиксирована чрезвычайная ситуация, то отказаться от путевки можно даже за день-два до заезда без штрафов со стороны операторов или отельеров. «Если тур был приобретен через туроператора, необходимо обратиться в агентство с просьбой перенести его или вернуть средства за поездку», — рассказал специалист, обратив внимание, что получить назад потраченную сумму не удастся лишь в случае самостоятельного приобретения авиабилетов по невозвратному тарифу.

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Представитель АТОР отметил, что одним из аспектов, повлиявших на количество возвратов за путевки, стало введение коронавирусных ограничений в регионе. «После изменения правил заселения отдыхающих в отели уровень загрузки в Краснодарском крае с начала августа снизился до 80-85 процентов», — заявил Уманский и добавил, что обстоятельства, сложившиеся подобным образом, позволили «безболезненно» переселись людей из пострадавших от затоплений гостиниц в аналогичные по количеству звезд.

Что касается возмещений со стороны «частного сектора», где путешественники напрямую оплачивают владельцам проживание, здесь все зависит от лояльности самих собственников и их готовности идти навстречу гостю.

Ранее московские туристы показали кадры потопа, образовавшегося в Краснодарском крае из-за обильных дождей. Путешественницы рассказали, что отправились из Анапы в Витязево на такси, однако на полпути водитель автомобиля высадил их. Тогда им пришлось добираться пешком по колено в воде, пока они не поймали попутку.

13 августа в шести районах Краснодарского края ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за прогнозируемых ливней. В связи с этим более 450 человек, включая туристов и постояльцев гостиниц и баз отдыха, эвакуировали в Анапе из-за подтоплений. 

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