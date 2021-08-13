Такса сап-серфер объездила 15 островов на Дальнем Востоке

Такса сап-серфер по кличке Мускат объездила 15 островов на Дальнем Востоке и отметила свой восьмой день рождения на море. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Хозяйка Муската Алена Саитова начала осваивать сап шесть лет назад. В свои путешествия она брала собаку. Сначала пес слетал с доски, но со временем научился даже бегать по ней, и теперь выполняет функции охранника и штурмана.

«Я сильно его не приучала. Я решила, что если моя собака хочет, если ему нравится такой стиль жизни, то у него все получится. Так оно и получилось. Ему очень нравится. У него уже шесть сезонов на сапе», — рассказала хозяйка таксы. По ее словам, острова нравятся Мускату, потому что там пахнет чайками и можно свободно бегать по пляжу.

13 августа Мускат празднует свой день рождения.