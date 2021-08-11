В Хабаровском крае прошел праздник в честь амурской лайки

В Хабаровском крае прошел спортивно-туристический праздник «Амурия». Об этом сообщает «Транссибинфо».

Мероприятие в национальном селе Сикачи-Алян было организовано в честь священного животного коренных народов Приамурья — амурской лайки. На праздник приехали каюры из Амурской области, Комсомольска-на-Амуре и Нанайского района. Они приняли участие в конкурсе по традиционному бегу с собакой — элгэпу.

«Надеемся, что этот праздник, послужит доброй вехой в возрождении традиции собаководства и проведения гонок на собачьих упряжках в Хабаровском крае», — заявили организаторы фестиваля.

Отмечается, что порода амурских лаек была уничтожена в советские времена. Эта собака была одним из обязательных жертвенных животных во время Медвежьего праздника у нивхов, ульчей и айнов. При этом она отличалась сообразительностью, преданностью хозяевам, свободолюбием и выносливостью. Эту породу запрягали в нарты, а также использовали для помощи на охоте.