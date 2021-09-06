Названы самые привлекательные для инвестиций в туризм российские регионы

Самыми привлекательными для инвестиций в туризм регионами России назвали Краснодарский край, Татарстан и Крым. Рейтинг регионов подготовил Общенациональный Союз Индустрии Гостеприимства и Международный центр Креативного Гостеприимства при поддержке Фонда РК-Инвестиции, говорится в сообщении, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Рейтинг составлялся на основании группы факторов, которые влияют на такие экономические показатели, как выручка, расходы. риски и так далее. Всего оценивались 11 регионов. Последнее место в списке занял Камчатский край.

«Без инвестиций и инвесторов государство в одиночку никогда не сможет создать всю инфраструктуру, необходимую для положительной динамики социально-экономического развития в регионах, а также для приоритетного развития внутреннего туризма. Благодаря рейтингу, уверен, мы увидим текущее объективное положение дел и сделаем в будущем правильные шаги», — сказал Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

Ранее газета «Комсомольская правда» представила рейтинг из десяти направлений для путешествий по России осенью. По версии издания, самые яркие краски можно застать в Карелии. Осень — это не только самое живописное время в регионе, но и самое спокойное для туристов. В это время года авторы рейтинга также советуют посетить Плес, где как раз спадает турпоток и можно насладиться самобытностью небольшого города. Третьим в рейтинге назван Алтай — там можно не только полюбоваться природой и горами, но и пойти в поход к термальным водам.