Назван лучший российский регион по уровню зарплат

Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) занял первое место в рейтинге российских регионов по уровню зарплат. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на рейтинг, подготовленный Фондом развития гражданского общества (ФоРГО) на основе данных Росстата.

Магаданская область заняла второе место. На третьем месте оказался Ненецкий автономный округ (НАО). В десятку также попали Сахалинская область, Чукотка, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), Москва, Якутия, Камчатский край и Мурманская область.

Эксперты проанализировали среднемесячную зарплату, минимальную стоимость жизни — прожиточный минимум, а также отношение сумм регионального продукта на конец квартала к численности экономически активного населения и этих же сумм к общей численности населения субъекта.

Отмечается, что в некоторых регионах произошло незначительное падение индекса социального благополучия. Прежде всего речь идет о Санкт-Петербурге и Москве. Однако общий индекс социального благополучия во втором квартале возрос по сравнению с первым на 10,4 процента. В целом по стране средняя зарплата растет быстрее, чем минимальная стоимость жизни, подчеркнул глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

Минимальный размер оплаты труда в России является анахронизмом, от которого следует окончательно отказаться, и ориентироваться только на прожиточный минимум. К этому ранее призвал первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев.