На российском рынке труда наметился массовый исход

Все большее количество россиян стали задумываться о смене работы, так что можно сказать, что на рынке труда наметился массовый исход. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные исследования рекрутингового агентства Kelly Services, сейчас большинство работников (76 процентов) уже ищут либо планируют искать новую работу в ближайшее время.

Основными причинами недовольства называют уровень зарплаты, неинтересные задачи и отсутствие карьерного роста, а также неудовлетворительные условия труда. Чаще других о смене работы задумываются сотрудники розничной торговли, массмедиа и IT, а также занятые в сферах страхования, консалтинга, финансов и инвестиций. «Работники, которые опасались менять работу в разгар пандемии, сегодня гораздо охотнее рассматривают и откликаются на предложения о работе. Мы переживаем кадровый бум, сопоставимый с тем, который был в 2005–2006 годах», — констатировала гендиректор Kelly Services по России и Восточной Европе Екатерина Горохова.

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Впрочем, для российского рынка труда высокая текучесть кадров всегда была характерна, подчеркивает газета. Как показало исследование лаборатории исследований рынка труда Высшей школы экономики и Аналитического центра НАФИ, по итогам 2020-го треть российских компаний жаловались на текучку кадров. При этом основной причиной смены места работы обычно служит уровень зарплаты. Во время кризиса, когда она падает, количество желающих сменить работу растет.

Недавнее исследование аналитической компании Boston Consulting Group (BCG) показало, что многие россияне готовы уехать из страны ради перспективной работы. При этом на фоне развития удаленки 59 процентов опрошенных россиян высказали заинтересованность в работе на иностранную компанию, не представленную в России, оставаясь при этом на родине.

Ради возможности продолжать трудиться дистанционно некоторые граждане даже готовы отказаться от части зарплаты. Причем в основном респонденты готовы отказаться от небольшой части дохода — до 5 процентов (так ответили 17 процентов участников исследования). Тех, кто готов отказаться от 20 и 25 процентов заработка ради возможности не видеть начальство, куда меньше: 3 и 2 процента соответственно, показал опрос SuperJob.