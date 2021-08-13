Россияне согласились на сокращение зарплаты ради удаленной работы

Около трети россиян согласились получать меньше, если при этом будут работать из дома. О готовности граждан пойти на сокращение зарплаты ради удаленки свидетельствуют данные недавнего опроса SuperJob, сообщает «Коммерсантъ».

Причем в основном респонденты готовы отказаться от небольшой части дохода — до 5 процентов (так ответили 17 процентов участников исследования). Тех, кто готов отказаться от 20 и 25 процентов заработка ради возможности не видеть начальство, куда меньше: 3 и 2 процента соответственно.

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По оценкам сервиса Kelly Services CIS, пожертвовать частью зарплаты ради того, чтобы работать из дома, готовы до половины сотрудников, причем их доля растет. Но для большинства наиболее приемлемым остается гибридный график работы: когда удаленка сочетается с возможностью доступа в офис. Подобный вариант привлекает 70 процентов работников.

Что касается гендерных различий, то, как отметили в SuperJob, и женщины и мужчины хотят работать удаленно примерно в равной степени. Но на предпочтения влияет возраст. Если среди сотрудников в возрасте до 24 лет доля не готовых «заплатить» за работу из дома 26 процентов, то среди тех, кто старше 45 лет, их уже 45 процентов.

Готовность поступиться частью заработка — не только российская тенденция. По результатам опроса страховой компании Breeze, на такое готовы пойти почти две трети работающих американцев (65 процентов). 15 процентов работников готовы согласиться со снижением зарплаты на 25 процентов, если им больше не придется приезжать в офис. Почти половина (46 процентов) могли бы отказаться от четверти выходных дней, чтобы иметь возможность работать из дома.