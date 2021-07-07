Россиянам назвали самые высокооплачиваемые июльские вакансии

Аналитики сервиса Superjob назвали россиянам самые высокооплачиваемые вакансии в российских регионах в июле. Результаты исследования публикует RT.

По словам представителей сервиса, на первых позициях списка оказались программисты. Так, в Москве ректутеры готовы пригласить специалиста на позицию java-разработчика с зарплатой до 350 тысяч рублей в месяц. Такую же зарплату предлагают NodeJS-разработчику в Санкт-Петербурге.

При этом ведущему программисту «1С» в Екатеринбурге готовы предложить вакансию с заработной платой от 200 тысяч рублей в месяц, а разработчику «1С» в Уфе — до 150 тысяч рублей.

Кроме того, в рейтинге самых высокооплачиваемых вакансий в России оказались врачи. Психиатру-наркологу в месяц готовы платить до 250 тысяч рублей, а врачу-флебологу из Воронежа — от 150 тысяч рублей.

Также в рейтинге оказались менеджеры по продажам и дизайнеры. В Казани ищут инженера строительного контроля — такому специалисту в городе готовы предложить от 100 тысяч рублей. Менеджеру активных продаж в Краснодаре предлагают до 120 тысяч рублей, а менеджеру по продажам B2B в Нижнем Новгороде — 150 тысяч рублей. Дизайнеру кухонь и корпусной мебели из Новосибирска готовы предложить до 150 тысяч рублей в месяц.

В конце рейтинга привлекательных с точки зрения зарплатных возможностей оказались водитель категории «С» в Челябинске (до 80 тысяч рублей в месяц), шеф-повар в Самаре (от 70 тысяч рублей), менеджер по логистике в Омске (от 55 тысяч рублей), врач стоматолог-ортодонт в Красноярске (от 60 тысяч рублей) и главный бухгалтер в Волгограде (от 60 тысяч рублей).

Ранее эксперты назвали россиянам самые высокооплачиваемые удаленные вакансии с зарплатой свыше 100 тысяч рублей. Больше всего из «удаленщиков» получает менеджер по продукту. Зарплата специалиста данного профиля с опытом работы от двух лет может составить до 300 тысяч рублей в месяц.