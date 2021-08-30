В России начали по-новому зарабатывать на микрозаймах

Во втором квартале 2021 года на российском рынке появились микрофинансовые организации (МФО), дистанционно выдающие только среднесрочные займы — Installment (IL), следует из данных Центрального банка России. Представитель регулятора объяснил РБК, что речь идет о приблизительно 30 таких компаниях, большая часть из которых раньше выдавали онлайн и так называемые «займы до зарплаты», короткие PDL-займы (payday loan), но пересмотрели свою политику. При этом эксперты считают, что в некоторых случаях МФО стали отказываться от выдачи таких кредитов лишь формально.

С 2019 года в России по закону ограничены переплата по займам сроком до 15 дней и максимальная ставка по любым кредитам более процента в день. Новые требования больше всего сказались на займах до зарплаты, самых доходных для МФО, и в итоге участники рынка придумали решение — стали уменьшать долю коротких займов в структуре выдачи и увеличивать сроки кредитования. Та же тенденция теперь есть и в онлайн-сегменте, объяснил директор отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА» Иван Уклеин: компании доработали продукты, чтобы не отражать их как PDL.

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«У многих МФО переориентация с краткосрочных микрозаймов произошла не на долгосрочные продукты с аннуитетными платежами (180–360 дней под 150–200 процентов), а на промежуточный продукт (31–60 дней под 365 процентов) с одновременным ростом суммы до 100 тысяч рублей, что при той же ставке позволяет кредитору заработать больше, при этом не отражая такой микрозайм в отчетности как PDL», — объяснил Уклеин.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), клиенты российских микрофинансовых организаций также стали чаще обращаться за крупными микрозаймами, сумма которых составляет от 30 тысяч рублей. В июле этого года доля таких обращений составляла 15,5 процента, годом ранее — 13,1 процента. На крупные займы, таким образом, рассчитывает уже каждый шестой. В самих МФО предполагают, что за деньгами стали чаще обращаться представители малого бизнеса и индивидуальные предприниматели.