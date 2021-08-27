Россияне начали брать крупные микрозаймы

Клиенты российских микрофинансовых организаций (МФО) стали чаще обращаться за крупными микрозаймами — 30 тысяч рублей и выше. Об этом говорят данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ), на которые ссылается «Российская газета».

В июле этого года доля таких обращений составляла 15,5 процента, годом ранее — 13,1 процента. В итоге о крупном микрокредите просит уже каждый шестой обратившийся. В самих МФО объясняют ситуацию тем, что деньги все чаще нужны малому бизнесу и индивидуальным предпринимателям, в том числе для закрытия кассового разрыва.

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НБКИ строит свою статистику на данных трех тысяч микрофинансовых институтов, среди которых микрофинансовые организации и кредитные потребительские кооперативы.

Ранее крупнейшая на рынке саморегулируемая организация «МиР» сообщила о резком росте количества россиян с микрокредитами. Если в июле прошлого года их было 9,7 миллиона человек, то спустя год — 11,9 миллиона. Согласно этой статистике, к середине года каждый шестой экономически активный россиянин (всего таких 75,3 миллиона человек) имел хотя бы один микрокредит.

До этого НБКИ указывало, что количество микрозаймов выросло на 70 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Только в июле клиенты получили 2,3 миллиона кредитов суммой до 30 тысяч рублей.