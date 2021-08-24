В Госдуме призвали бороться с микрозаймами

Депутат Госдумы Иван Сухарев призвал ограничить дистанционные способы оформления займов. Соответствующее обращение он направил вице-премьеру России Андрею Белоусову, сообщает RT.

Сухарев предложил Белоусову бороться с онлайн-займами, поскольку депутату поступает множество писем от россиян, посвященных электронному оформлению кредитных продуктов на их имя неизвестными людьми. Обычно граждане узнают о наличии таких договоров после того, как приставы списывают деньги с их банковских счетов.

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В процессе выяснения обстоятельств становится известным, что злоумышленники нашли персональные данные россиян на разных ресурсах, включая взломанные аккаунты на портале Госуслуг. После этого мошенники использовали полученную информацию и направили от имени жертв заявки на получение микрозаймов.

«В целях защиты и соблюдения прав и интересов граждан прошу вас рассмотреть возможность изменения механизма выдачи потребительского займа (микрозайма), который будет предполагать обязательность личного присутствия гражданина при заключении договора потребительского кредита либо договора микрозайма», — подчеркивается в обращении депутата.

По мнению Сухарева, инициатива поможет снизить уровень преступности в этой сфере.

Ранее сообщалось, что россияне на 70 процентов чаще стали брать микрозаймы по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Так, в июле граждане взяли 2,3 миллиона кредитов суммой до 30 тысяч рублей в микрофинансовых организациях.