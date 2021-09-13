На Байкале запустят необычный туристический маршрут

Сотрудники Байкальской астрофизической обсерватории Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН запустят новый туристический маршрут. Об этом пишет «Российская газета».

Так, туристам станет доступен необычный маршрут в форме квеста от окраины Солнечной системы к самому Солнцу. Посетители будут взаимодействовать с объектами-планетами — участвовать в разных интерактивах и отгадывать загадки.

Например, в ходе экскурсии на обсерваторию посетители смогут сами открыть купол телескопа, увидеть протуберанцы на Солнце, покрутить педали на Уране и посидеть на хвосте кометы.

Авторами идеи выступили известные популяризаторы науки Сергей Язев, Дмитрий Семенов и Михаил Меркулов.

Ранее в сентябре сообщалось, что в Казани запустят специальный автобус, в котором пассажирам будут читать стихи и прозу. Так, «Литературный автобус» начнет ездить по первому маршруту, который следует от Речного порта до остановки Дербышек. В течение дня чтецы будут рассказывать жителям и гостям города стихи и прозу собственного сочинения.